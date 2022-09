Região tem diminuição nos índices criminais em agosto

Thainá Lana

As cidades do Grande ABC registraram queda nos principais indicadores de violência em agosto. Em comparação com o mês de julho, a redução ocorreu nos crimes de homicídio, furto geral, roubo e furto de veículos, segundo dados divulgados ontem pela SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado).

A maior diminuição ocorreu nos casos de homicídio, passando de 20 ocorrências em julho para 15 neste mês – redução de 25%. Na sequência aparecem roubo de veículos, com queda de 13% dos casos.

Os crimes de furto de veículos e furto geral tiveram variação de um mês para o outro, com diminuição inferior a 1% nos registros.

Para o diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, Luis Augusto Castilho Storni, a diminuição mensal dos índices criminais pode ser atribuída às prisões efetuadas pelas polícias Civil e Militar.

“O trabalho da polícia é diário e com as prisões de quadrilhas e organizações criminosas a tendência é de queda desses crimes. Por exemplo, ontem o 1°DP(Distrito Policial) de Mauá prendeu uma quadrilha que foi responsável por duas ocorrências de roubo de veículos na região. Também foram detidos integrantes de outra quadrilha que foi identificada como responsável por 14 casos de furto em agências bancárias”, explicou o diretor.





ROUBO GERAL CRESCE

Os casos de roubo geral, que ocorrem mediante grave ameaça ou violência, seguiu na contramão da tendência de queda mensal e cresceu 15% na região em agosto.

O número foi o maior registrado no ano para este tipo de crime e chegou a 2.012 ocorrências, contra 1.745 em julho. Até agosto, o mês com maior registros de roubo geral era março, com 1.790 casos.

Segundo Luis Augusto Castilho Storni, o aumento pode ser justificado pela reincidência criminal e a legislação penal. “A polícia prende, porém, logo o criminoso é solto e acaba cometendo novamente o mesmo delito ou até outro mais grave. A baixa penalização nesses tipos de crimes <CF51>(a pena prevista é de quatro a dez anos, e multa)</CF>, pode até incentivar o infrator, já que ele sabe que logo estará em liberdade”, afirmou o diretor.

EM UM ANO

a comparação anual, todos os indicadores criminais cresceram. Os casos de homicídio triplicaram em agosto de 2021 foram cinco ocorrências enquanto no mesmo período deste ano os registros chegaram a 15.

Na sequência, foi registrado aumento nas ocorrências de roubo de veículos (122%), furto de veículos (110%), furto geral (39%) e roubo geral (22%).