Obituário - 27 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Rosa da Rocha de Almeida, 99. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Abelonita Gonçalves Cardoso, 94. Natural de Uauá (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Therezinha Mostazo, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Moreira Ribeiro, 81. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Pacelli dos Santos, 78. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Adélia Lopes Agostini, 76. Natural de Conchal (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cecília Carlota Prezotto, 73. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elionor Cardoso Ribeiro, 71. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Martins Bispo, 70. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante geral. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Fidelcino Albino, 69. Natural de Macedônia (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luci Vital Nicolai, 62. Natural de São Caetano. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oscar Garzon, 84. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Belkis de Souza Adão, 91. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria Helena Gonçalves, 86. Natural de Boituva (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Valdemar Germano Bispo, 85. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Irene Onair Antunes Hemzu, 85. Natural de Ourinhos (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

José Gomes Silva, 83. Natural de Traipu (AL). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Raimundo Pedro Silva, 70. Natural de Itapetim (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Arnaldo Takata, 64. Natural de Colômbia (SP). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Matias de Souza, 56. Natural de Pau-Brasil (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marco Antonio Fernandes Estevão, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Fernando Dantas Franque, 46. Natural de Areia (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marcelo Kalder Cavalcante, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Rosaria Fernandes Maiotto, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

Mercedes Manzato Vamondes, 88. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica

Célia Regina Pane Consentino, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Gedeou Dias Rocha, 79. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

José Valentim Mendes Pereira, 55. Natural de Catas Altas da Noruega (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Alexandre Guiles Rodrigues da Silva, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Motorista. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.