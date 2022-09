Clovis Volpi deve passar o Paço ao filho Guto ainda nesta semana

Da Redação



26/09/2022



Clovis Volpi deve finalmente deixar o cargo de prefeito de Ribeirão Pires nesta semana. Ele vai passar o posto ao filho Guto Volpi, que é presidente da Câmara. Ontem (25) completaram-se 12 dias desde que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou Volpi e o vice Amigão D''''Orto com base na Lei da Ficha Limpa. Todos os políticos são do PL.

"Estou aguardando a notificação, até com uma certa ansiedade, porque aí acaba esse trauma de a gente saber quem é que está, quem é que não está. Eu fico na Prefeitura, o Guto que assume? Espero que isto ocorra nesta segunda-feira (hoje) ou na terça-feira, no máximo", disse Clovis ao Diário na tarde de ontem.

Com a decisão do TSE, em 13 de setembro, os 25.905 votos obtidos por Clovis no pleito de 2020 foram anulados. Cabe agora à Justiça Eleitoral convocar Guto para diplomá-lo prefeito, cargo que o presidente da Câmara ocupará até a realização de eleição suplementar, que deve acontecer ainda neste ano.