GetReadyWithMusic: função interativa do Spotify cria playlist personalizada

Da Redação

Do 33Giga



26/09/2022 | 08:55



O Spotify lançou hoje o GetReadyWithMusic (GRWM), uma experiência interativa para os usuários descobrirem a playlist que combina com seu estilo e transformar aquele momento de arrumação em uma hora divertida. Afinal, cada roupa merece uma trilha sonora para combinar!

Para criar o seu armário musical com o GetReadyWithMusic, basta acessar o site, escolher a ocasião – Rolêzin à noite, Topo tudo, De boas em casa, Resolver as tretas, Aquele Treino –, a paleta de cores e a vibe do look. Depois de preencher, o usuário tem acesso a uma playlist personalizada com 30 faixas para ajudar a entrar no clima e se arrumar sem erro.

Confira o passo a passo para acessar a experiência GetReadyWithMusic:

Tenha certeza de que você tem a última versão do aplicativo do Spotify. Visite este link em seu computador ou celular (disponível para iOS e Android). Responda o questionário do Spotify sobre a vibe do seu look – aqui você irá compartilhar para qual ocasião está se arrumando, a cor e a textura do seu visual. Depois, carregue uma foto sua usando o look para ilustrar a capa da sua nova playlist. Por fim, você terá acesso a uma playlist complementar seu look – inclusive com uma capa customizada – e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Depois de realizar a experiência algumas vezes, não deixe de checar o seu Armário Musical, onde você pode encontrar todas as playlists fashion que criou.

GetReadyWithMusic está disponível em 37 países e em 13 idiomas diferentes.