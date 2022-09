Primeiro dia da Flirp reúne 8.000 pessoas em Ribeirão Pires

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



25/09/2022 | 09:35



A 1ª Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), iniciada ontem, devolveu à produção artística brasileira o papel de protagonista no cenário cultural. A Rua Felipe Sabbag, principal ponto de convergência da programação, foi tomada por livros, autores, leitores e apreciadores da arte. A Prefeitura, organizadora do evento, estima que 8.000 pessoas circularam pela Feira neste sábado.

A edição de estreia da Flirp, que segue até hoje, das 9h às 21h, com o apoio do Diário, oferece ao público um mix de experiências: títulos de 40 editoras disponíveis com descontos exclusivos, lançamentos literários, mesas de conversa com escritores renomados, música, dança e gastronomia.

Um dos momentos mais aguardados deste sábado foi a participação de Ignácio de Loyola Brandão, membro da ABL (Academia Brasileira de Letras). Durante o evento, o imortal da literatura falou ao público sobre inspiração.

“Cada um de nós faz a sua própria”, explicou. “Ela vem da observação de tudo o que acontece a nossa volta. É a vida. Todos os meus livros foram tirados da realidade”.

Do hábito de cheirar livros novos – herdado do pai – aos primeiros passos na escrita, apoiados por professoras do ensino fundamental, Ignácio de Loyola revisitou com o público etapas da construção de sua obra. “A literatura se tornou meu refúgio, minha maneira de olhar as coisas, de desabafar. Até hoje a fantasia comanda minha vida, que sem imaginação é de uma chatice atroz”, contou.

Ainda durante a Feira, o escritor apresentou seu mais recente título, Deus, o que quer de nós?, e revelou detalhes da história que se passa durante a pandemia do coronavírus. O tom crítico e provocativo estão presentes no livro. “É exagero? A gente está diante deste momento de enorme questionamento. Vamos ter alguma coisa nova no futuro. A nossa vida não vai ser mais a mesma”. Antonio Carlos Secchin, membro da ABL, também marcou presença na Flirp.

A Flirp promove hoje mais uma rodada de debates com autores nas mesas literárias. Entre os temas está a Semana de Arte Moderna de 22, com presença de Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta e curadora da obra da modernista Tarsila do Amaral, autora, dentre outras pinturas, de Abaporu.

No Palco Vanguarda, a programação inclui apresentação de Samuca e a Selva, às 20h. A partir das 13h, o público poderá acompanhar lançamentos literários na Aldeia Antropofágica. Também às 13h, o ator Pascoal da Conceição dará vida ao escritor modernista Mário de Andrade, um dos destaques da participação do Sesc na Feira Literária.