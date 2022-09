Essa amizade! klara Castanho e Maísa Silva comemoram título do Corinthians no gramado

25/09/2022 | 09:11



Klara Castanho foi vista sorridente ao lado de Maísa Silva. As atrizes foram juntinhas comemorar o tetracampeonato brasileiro do Corinthians. Após o fim do jogo das brabas, como são chamadas as jogadoras da equipe feminina do time, as duas foram celebrar a vitória e o título dentro de campo.

Nos Stories, Maisa elogiou o jogo:

As brabas são incríveis! Eu estava em campo. Obrigada, Corinthians, eu te amo. Respeita as minas!

Ah, e repare que as duas estavam usando camisas do time. Torcedor de verdade faz assim, né?