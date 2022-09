Obituário - 24 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Carmem da Conceição Cândido, 91. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Ernestina Gomes Pires, 90. Natural de Limoeiro (PE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Santo Tex, 83. Natural de Itápolis (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Sylvia Vieira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio de Mattos, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Moreira de Oliveira, 71. Natural de Itapebi (BA). Residia no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Morada da Paz.

Maria Pureza Lima, 70. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dimas Fernandes de Almeida, 69. Natural de Conceição do Mato Dentro (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Serralheiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Geraldo Bettine, 69. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes Gamba, 62. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Liane Paula Varela, 89. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Milton Silvério, 89. Natural de Presidente Alves (SP). Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Olga Morando Valentino, 84. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Amadeu Ruotti, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Iraci Santana Vetorazzi, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Francisco Lopes, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

Geraldo Augusto da Silva, 80. Natural de Nazareno (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Pereira da Silva, 80. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Barbosa Alves, 77. Natural de Atibaia (SP). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Nelsino Cardoso Faria, 72. Natural de Santo Expedito (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Maria Rodrigues Pina, 70. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Gersino Alves Santos, 64. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Demerval Meireles Neto, 62. Natural de Chalé (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Jussara de Souza Ramos Sarinaso, 60. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Iris da Silva, 59. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Municipal de Poções (BA).

Claudenice Cândido Coimbra, 58. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Risolene Ferreira Cavalcanti, 58. Natural de Timbaúba (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Ilton Teotônio da Silva, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Ciriaco Manoel de Oliveira, 53. Natural de São João do Monte (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Débora Quelli Teixeira da Silva Meira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Antonio Sérgio Pereira do Nascimento, 42. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia no Jardim Novo Horizonte, bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Neuza Alves Gugia, 92. Natural de Frei Paulo (SE). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Osvaldo Fernandes, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Sant’Anna, 82. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Helena Gaspar Fajoni Grassi, 79. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adilson Tramontina de Oliveira, 68. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Terezinha Beraldo, 90. Natural de Itajubá (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Vicente de Jesus, 89. Natural de Dario Meira (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 18, em Diadema. Cemitério Eterna Saudade, em Boa Nova (BA).

Maria Teresa de Arruda Santos, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Pedro Jimenez Cabrera, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sesc. Dia 18, em Diadema. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).

Juarez Fernandes Santos, 58. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Ildefonso de Oliveira, 87. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Felipe Nunes Santioli, 18. Natural de Andradas (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

João de Deus Silva, 53. Natural de Bocaina (PI). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São José.