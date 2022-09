Obituário - 23 de setembro de 2022

Ademir Medici

23/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Agostino Sgarbi, 100. Natural da Itália. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Gobira Neto, 93. Natural de Pindaí (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Tertuliana da Silva, 90. Natural de Pesqueira (PE). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Carvalho de Queiroz, 89. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Zubaio de Carvalho, 89. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no bairro Campestre. Dia 17, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Dijalma Alves dos Santos, 81. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Nilza Eulália Alves da Silva, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Costureira. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Passos da Silva Filho, 81. Natural de São José da Laje (AL). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido da Silva, 78. Natural de São Pedro do Turvo (SP). Residia na Vila São João, em Santo André. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de São Pedro do Turvo.

Wilson Amparo, 75. Natural de Paulistânia (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosalina Andrade Fernandes, 73. Natural de Santa Ernestina (SP). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Massakazu Kuniyoshi, 67. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Operário. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Evandro de Morais, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio de Cabral Oliveira, 38. Natural de Mauá. Residia no Condomínio Maracanã, em santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Concetta Teoro, 100. Natural de Ituverava (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha de Jesus Pereira, 86. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Rubens Piqueira Esteves, 83. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Pedro Lúcio Lima de Alencar, 80. Natural do Rio Branco (Acre). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Damiana dos Santos Mendes, 74. Natural de Sapeaçu (Bahia). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Emílio Tetuo Sunamoto, 70. Natural de Suzano (SP). Residia na Vila Barros, em Suzano. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião, em Suzano.

Samuel de Paula Maciel, 60. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maurício Reis Santos, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

SÃO CAETANO

Célia Santos Athayde de Oliveira, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre. Dia 17, velada em São Caetano. Crematório Vila Alpina.

Vagner Cosmo Cabral de Lima, 64. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ychamo Takahashi, 76. Natural de Pirangi (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Vale da Paz.

José Márcio Souza Lima, 68. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Pìraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Martins Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

RIBEIRÃO PIRES

Maria da Silva, 75. Natural do Riacho das Almas (PE). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Jaime Alves de Souza, 67. Natural do Ribeirão do Amparo (BA). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Natividade de Souza Moreira, 72. Natural de Coimbra (MG). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.