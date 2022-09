Santo André entrega 12 novos ônibus e avança na retomada do plano de mobilidade

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), apresentou 12 ônibus 0 km, na tarde desta terça-feira (20), que atenderão três linhas municipais. Com investimento de R$ 8,4 milhões, os novos veículos integram plano de modernização de mobilidade urbana que prevê, na área do transporte público, renovação e redução da idade média da frota. Desde 2017, 100 novos ônibus foram colocados em circulação na cidade.

Os veículos entregues nesta terça atenderão, em média, 24 mil passageiros que utilizam diariamente as linhas B 21 (Cidade São Jorge/Bairro Campestre), T 27 (Condomínio Maracanã/Estação de Santo André) e T 29 (Vila Suíça/Estação de Santo André). As restrições de circulação de pessoas impostas durante período da pandemia, que reduziram em até 70% o número de passageiros que usam os quase 400 ônibus das linhas de Santo André, e os impactos disso para a cidade foram destacados pelo prefeito.

“Isso fez com que toda a mobilidade, em especial a do transporte público, fosse revista. Foram dois anos, não de um dia para o outro. Esse período passou, mas deixou cicatrizes. O volume de passageiros não voltou a 100%. No pós-pandemia, há um esforço do Poder Público e das empresas (de transporte público) para trazer o usuário, por meio da revisão de itinerários, de pesquisa de origem e destino”, explicou Serra.

Ele disse ainda que os 12 novos ônibus simbolizam a busca para construir um sistema moderno na cidade, que seja referência e exemplo. "Que volte a atrair, em especial, trabalhadores com veículos. Que todos possam se deslocar com segurança e conforto”, destacou o tucano.

Renovação da frota

Os 12 ônibus recém-apresentados, por meio da Viação Guaianazes, contarão com novo sistema de bilhetagem eletrônica, com dispositivo que ampliará ao usuário as formas de pagamento das passagens. O sistema, que inicialmente permanecerá em testes, permitirá, por exemplo, que o passageiro pague a viagem pelo celular, através do aplicativo ao aproximá-lo do leitor.

Os veículos contam, ainda, com ar-condicionado, suspensão a ar, USB para carregar celulares e itens de acessibilidade, entre os quais elevador para pessoas que utilizam cadeiras de rodas ou têm necessidades especiais de mobilidade.