Obituário - 21 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Severino Quitonio de Souza, 100. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Maria Inês dos Santos Pinheiro, 83. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Pini, 79. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Advogado. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Franco Antonini, 78. Natural de São Pedro (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Ivan dos Santos Moscovian, 72. Natural de São Luiz Gonzaga (RS). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Gomes, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valter Santos Ramos, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Porteiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laura Maria de Castro Ferreira, 65. Natural de Monteiro Lobato (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Tânia Sueli dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabrielly Evangelista Vasconcelos, 15. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alice Salles Santos, 97. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Josefa Maria Nina, 97. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Raimunda Maria dos Santos, 91. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Ana Alves dos Santos, 90. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Silvina Cardoso Silva, 89. Natural de Rio Real (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Joel Francisco de Lima, 82. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia no Parque Botujuru, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Tizu Fidelis, 80. Natural de Rinópolis (SP). Residia no bairro das Perdizes, em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo, Capital.

Devanir Mendes de Almeida, 68. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Geraldo Hildeneide Maciel, 66. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Major Ezequiel, distrito de Alvinópolis (Minas Gerais).

Luiz Bertolla, 64. Natural de Iporã (PR). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Maria José da Silva Caetano, 92. Natural de Bom Repouso (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Vita Maria dos Santos, 82. Natural de Pedralva (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderlei Firmino dos Santos, 68. Natural de São Caetano. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

João Dias, 68. Natural de Inúbia Paulista (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Alberto Bruno, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Cícero Pereira da Silva, 51. Natural de Igaci (AL). Residia no bairro Guacuri. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Claudinei Alves, 63. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Independência, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Geni Josefa Felix da Silva, 67. Natural de Cabo (PE). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Santo André. Encarregado de limpeza. Dia 15, em Santo André. Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).

José Carlos Peres, 66. Natural de Andradina (SP). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 15, em Ribeirão Pires. Cemitério de Vila Euclides.

Claudionei Ferreira, 50. Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.