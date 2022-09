Volks apresenta Novo Polo 2023 e aposta em tecnologia

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



20/09/2022 | 09:11



A Volkswagen apresentou ontem (19) a versão 2023 do Novo Polo. O modelo é produzido há duas décadas na fábrica da Via Anchieta, em São Bernardo.

Projetado em parceria entre a planta brasileira e a matriz alemã da marca, o hatch aparece com linhas mais horizontalizadas, superfícies mais arredondadas, conjunto óptico inédito e novos acabamentos internos. A começar pela parte dianteira, o Novo Polo tem para-choques novos, conjunto óptico completamente renovado e faróis inspirados no Golf europeu, enquanto elementos cromados fazem a conexão entre a iluminação.

Na parte traseira, as lanternas têm nova assinatura noturna, agora bem mais perceptível, além de logo e nome do carro em posicionamento central, seguindo o padrão de outros modelos da marca.

O habitáculo ganhou novos acabamentos e texturas. Agora, painéis de porta dianteiros foram forrados em tecido, assim como o apoio de braço. O painel também ganhou atualizações de seus materiais. São inéditos os bancos esportivos, inteiriços, e inspirados na linha GTS, que entregam mais conforto e estão mais integrados ao veículo.

O carro é oferecido em duas opções de motorização, MPI e TSI, e duas de câmbio, manual de cinco marchas e automático de seis. A versão de entrada do compacto traz o motor 1.0 MPI de 84 cv, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Em seguida está o TSI de 116 cv, também com câmbio manual de cinco velocidades –­ pela primeira vez o Novo Polo traz a combinação do motor TSI com a transmissão manual. Os preços variam de R$ 82.990 a R$ 109.990.

HISTÓRIA

Em 2002, para a ocasião do lançamento do primeiro Polo, a fábrica de São Bernardo passou por um grande trabalho de modernização. A chamada ''''Nova Anchieta'''' foi equipada com 400 robôs, solda a laser e pintura automatizada: tornava-se assim uma das mais modernas unidades do mundo para produzir o Polo, apta a produzir carros com os mesmos padrões de qualidade exigidos pelos principais mercados mundiais.