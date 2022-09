Falha de energia interrompe a circulação de trens da Linha 7 - Rubi da CPTM

20/09/2022 | 08:49



Passageiros relatam transtornos em razão de uma falha de energia que interrompe a circulação de trens da Linha 7 - Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Perus desde a madrugada desta terça-feira, 20. O serviço 710, que liga Rio Grande da Serra até Jundiaí, também foi suspenso.

Aos passageiros, a CPTM informa que desde as 5h38 a circulação de trens da Linha 7 - Rubi foi interrompida entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus. A linha liga também a estação da Luz, no centro da capital paulista, até Jundiaí, na Região Metropolitana de São Paulo.

No dia anterior, entre 19h05 e 19h45, já havia registro de que a circulação de trens da Linha 7 - Rubi ficou interrompida entre as Estações Brás e Palmeiras-Barra Funda, em razão do mesmo problema.

Pelas redes sociais, passageiros relatam os transtornos enfrentados desde o início da manhã na estação Perus. Muitos se aglomeram, sem qualquer expectativa de que a falha seja solucionada.

Ainda pela manhã, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) foram acionados.

Já a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informa que a circulação de trens está normal neste momento.