BC da Suécia eleva juro em 100 pontos-base, a 1,75%, e supera expectativas

20/09/2022 | 08:30



O Banco Central da Suécia elevou sua taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 1,75%, nesta terça-feira, e sinalizou o fim de compras de ativos, em nova tentativa de combater a disparada da inflação.

A decisão do Riksbank, como é conhecido o BC sueco, surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta menor do juro, de 75 pontos-base, a 1,50%.

O Riksbank agora espera que seu juro básico esteja próximo de 2,5% em 2023, ante projeção anterior de 1,9%, e permaneça nesse nível ao longo de 2024, antes de desacelerar para 2,4% no fim do período previsto, no terceiro trimestre de 2025.

"A inflação ficou mais alta do que na previsão anterior do Riksbank, em junho, e deverá acelerar mais durante o ano", disse o BC sueco, em comunicado.

O Risksbank afirmou também que seguirá comprando bônus, em linha com planos anunciados em junho, mas indicou que as aquisições serão encerradas no fim do ano.