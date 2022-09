Diesel cai pela terceira vez e vai ficar R$ 0,17 mais barato no Grande ABC

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



20/09/2022 | 08:07



O preço do diesel cairá R$ 0,30 por litro nas distribuidoras. A redução de 5,8% entra em vigor hoje 920) e será a terceira queda divulgada pela Petrobras desde o início de agosto. Para os consumidores, o combustível poderá ficar R$ 0,17 mais barato, podendo ser encontrado, em média, por R$ 6,50 nos postos do Grande ABC.

De acordo com a estatal, a nova retração condiz com a evolução dos preços de referência e é coerente com o PPI (Preço de Paridade de Internacional), política adotada pela empresa desde 2016. "Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,67, em média, para R$ 4,40 a cada litro vendido na bomba", anunciou em nota.

O presidente do Regran (Sindicato Comércio Varejista Derivados Petróleo do Grande ABC), Roberto Leandrini, explica que os valores do barril de petróleo estão em decréscimo, assim como a cotação do dólar. Dessa forma, a tendência é que outras retrações aconteçam nos combustíveis até o fim do ano. "A perspectiva é que os preços da gasolina e diesel sejam igualados. O diesel deveria estar mais barato já que a cadeia produtiva depende desse combustível. A base de transporte nacional é diesel, caminhão e estradas", conclui.

"Ainda há incertezas sobre como os valores ficarão no próximo ano. Os preços internacionais estão caindo. Isso afeta toda a cadeia produtiva e, consequentemente, o consumo", diz Fábio Brigidio, diretor do Setrans (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do ABC).

Ao longo de 2022, o diesel apresentou quatro altas, divididas em janeiro (8,08%), março (24,9%), maio (8,87%) e junho (14,2%). Neste ano, o produto ultrapassou o valor da gasolina pela primeira vez na história.

Rodrigo Duarte, 39 anos, diretor comercial e proprietário da Roduart Transportadora, de Santo André, destaca que o diesel corresponde a maior parcela do custo do frete e as altas acumuladas durante 2022 prejudicam as operações da empresa. "Temos que nos desdobrar para manter as contas. Tentamos conversar com fornecedores. Estamos pensando em instalar um tanque na companhia, o que gera mais risco e também aumenta o custo com funcionários." Apenas neste ano, Duarte relembra que precisou aumentar o frete três vezes para conciliar com os gastos.

A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) registra que o valor médio do diesel no Grande ABC é de R$ 6,67.