É preciso lembrar que criança tem direitos

18/09/2022 | 10:44



Na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) de novembro de 1959, representantes da maioria dos países do mundo aprovaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança. São dez princípios que tratam de temas como saúde, educação, alimentação e até mesmo ter um nome e sobrenome. Em 1986, o cantor Toquinho e compôs dez músicas inspiradas no documento e criou o disco Cancão dos Direitos da Criança, que por sua vez serviu de base para a o musical

Os Direitos das Crianças, que estreia dia 8 de outubro, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

A história se passa no reino da Rainha Má, onde as crianças são chamadas de ‘Coisinhas’ e estão às voltas com planos mirabolantes para convencer a todos de que necessitam de comida para sobreviver. Nessa aventura, precisam vencer o fiel escudeiro da Rainha, o Ministro, que quer dominar o território e também o mundo.

Solitária, a rainha vive a conversar sozinha ou com o agressivo cachorro Vulcão. As coisas começam a mudar de forma quando ela é convidada para sair dos seus aposentos e revisitar o lado de fora do reino.

“As crianças acabam se identificando com os personagens”, afirma a diretora Carla Candiotto. Cada uma das crianças do reino tem características bem peculiares. Há o rapaz inteligente, mas que fala muito e não consegue se fazer entender, o que faz seus amigos dormirem com suas explicações; a menina cheia de ideias mirabolantes, que se expressa com a linguagem do rap, e o garoto ingênuo e bondoso, que sempre é escolhido para encarar as aventuras decididas pelo grupo. A paixão pela turma, bordões e brincadeiras de quente e frio ajudam a deixar o espetáculo ainda mais identificado com o universo da garotada.

A ideia é mostrar que, embora existam diferenças, todos podem viver em harmonia e que têm o direito de se expressar, mas sabendo respeitar quem está a sua volta.

“As peças e canções são importantes por abordarem os direitos de crianças e adolescentes de forma lúdica e didática. Para que eles compreendam sobre seus direitos e deveres. Já que quem tem direito, tem o dever de respeitar os direitos dos outros”, afirma Ariel de Castro Alves, advogado, presidente da comissão de adoção e convivência familiar de crianças e adolescentes da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil) e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Ele destaca que, no Brasil, a “Constituição Federal estabeleceu que crianças e adolescentes devem ser tratadas com prioridade absoluta, recebendo proteção integral por parte da familia, do Estado e da sociedade”.