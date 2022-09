Ana Carolina Serra e Alex Manente reúnem apoiadores em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/09/2022 | 09:20



A primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra (Cidadania), que é candidata a deputada estadual, e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que disputa a reeleição, se reuniram na noite de sexta-feira com cerca de 400 apoiadores no Clube Atlético Aramacan, em encontro organizado pelo vereador andreense Marcos Pinchiari (PSDB).

Os candidatos defenderam atuação conjunta, garantindo o desenvolvimento econômico e social do Grande ABC. Ana Carolina enfatizou a necessidade de recolocar a região no protagonismo do cenário nacional. “O Grande ABC é uma das regiões mais importantes do Brasil e possui toda a capacidade de protagonizar as políticas necessárias para desenvolver o nosso Estado e o País. Temos de trabalhar em conjunto para recolocar a região no lugar de onde nunca deveria ter saído”, afirmou a primeira-dama.

Para Alex Manente, a união de forças entre a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa fará toda a diferença na geração de empregos e desenvolvimento econômico das sete cidades. “Eu e a Ana Carolina iremos atuar em conjunto, com o propósito de fortalecer a região. Acredito que a nossa parceria irá ampliar os repasses e investimentos nos sete municípios da região”.

No encontro, a candidata a deputada estadual detalhou os programas que irá ampliar para todo o Estado de São Paulo, caso conquiste cadeira na Assembleia. “Santo André idealizou programas sociais eficazes e com baixo investimento. O Moeda Verde e o Moeda Pet já se tornaram referência em várias cidades e até outros Estados. O Banco de Alimentos já foi implantado na cidade de São Caetano. Testados e aprovados, prontos para serem levados para todos os municípios do nosso Estado”, disse Ana Carolina, que foi, até o fim de março, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André e idealizadora dos principais projetos sociais.

Alex também falou de ações de seu mandato que tiveram impacto na sociedade. “Conseguimos aprovar o fim da saidinha temporária. Uma filha que mata os pais não deixará mais a cadeia no Dia dos Pais. Outro projeto que está pronto para ser votado é o que determina a presença de um acompanhante em procedimentos médicos com sedação realizados em mulheres”, disse o parlamentar, que recentemente foi diplomado como o melhor deputado do Brasil pela organização Ranking dos Políticos.

O vereador Marcos Pinchiari destacou a necessidade de ter representantes comprometidos com Santo André. “A nossa cidade merece e precisa de representantes comprometidos com a nossa cidade, uma das maiores do País, que não vem recebendo a atenção merecida”, disse o tucano.