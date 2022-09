Léo Lins se compara a José Dumont e Leandro Lehart

17/09/2022 | 09:11



Como você vem acompanhando, foi noticiado que José Dumont teria sido preso em flagrante por conta de escândalos envolvendo pedofilia infantil e que Leandro Lehart vai responder um processo sobre estupro e cárcere privado.

E Léo Lins que adora se envolver em polêmica resolveu embarcar no assunto para comparar com seus próprios erros. Por meio de um monte de publicações no Instagram, o comediante declarou que é escurraçado pela mídia.

Não satisfeito, o humorista ainda compartilhou publicações que informavam a respeito do assunto e declarou que antes de todo o escândalo estourar na imprensa, só haviam reportagens boas a respeito destes dois famosos enquanto ele só recebe críticas por conta de suas piadas feitas em show de humor.

Qualquer um desses e muitos outros, até estourar a m***a nenhum tinha algo negativo na mídia, em geral são até exaltados. Eu sou sempre escurraçado e sempre por causa de piadas contadas no palco. Quando eu faço uma piada, manchete: ofende menino autista. O ator global é preso por pedofilia, manchete: posse de pornografia infanto-juvenil.

Lembrando que não faz muito tempo que um vídeo de Léo Lins tirando sarro de uma criança com hidrocefalia acabou viralizando na web e posteriormente, ele pediu desculpas publicamente e recebeu, claro, um processinho.