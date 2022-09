Obituário - 18 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/09/2022 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria Rodrigues, 91. Natural de Bebedouro (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez dos Santos, 87. Natural de Bom Jesus (PI). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 12. Cemitério do Baeta.Armando Maricato, 84. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedita Geralda Belisário, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmen Quiles Leite, 77. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Gidla, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Correa dos Santos, 60. Natural de Mandaguari (PR). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosilene Sanches Dias, 60. Natural de Resplendor (MG). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Empresária. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Nilto Fagundes de Lima, 57. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaqueline Figueiredo dos Passos, 37. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila América, em Santo André. Caixa. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Eldete Benedito da Silva, 87. Natural de Pindobaçu (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Adelaide Alves dos Santos, 83. Natural de Casa Nova (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal Povoado de Bem Bom, em Casa Nova (BA).

Jovenita Maria da Rocha, 82. Natural de Jacobina (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Zuleide Aparecida Belmiro Moreira, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Carlos César Cruz, 64. Natural de Porto Ferreira (SP). Residia em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

José de Oliveira Pereira, 58. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Hélio Brito de França, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Jeferson dos Santos Oliveira, 31. Natural de Maracás (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Maracás.

SÃO CAETANO

Manoel Rodrigues Peres, 82. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Manoel Ferreira de Carvalho, 72. Natural de Iraquara (BA). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joana Carias de Oliveira, 87. Natural de Coaraci (BA). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Leopoldo Sobrinho, 76. Natural de Cedro (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Onias de Barros, 69. Natural de Bocaina (PI). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

João Gonçalves de Souza, 63. Natural de Ladainha (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Mario Ré Filho, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Savério. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Antonio Salai, 58. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12, em São Bernardo. Vale da Paz.

Domício Machado, 56. Natural de Carrapateira (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Sonia Edite da Silva, 55. Natural de Cupira (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Memorial Jardim Santo André

Marlene Rita de Oliveira, 53. Natural da Lagoa dos Gatos (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Thiago Gomes Cerqueira, 29. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Walter José do Vale, 69. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Manoel Alves Barros, 68. Natural de São Lourenço da Mata (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Parque ABC, em Mauá.

Marleide Rodrigues Morgado, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Costureira. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Jair dos Santos Leite, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Andreia Dias dos Santos Silva, 45. Natural de São Caetano. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Advogada. Dia 12. Vale dos Pinheirais.