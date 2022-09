Obituário - 15 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/09/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Plácido Peixoto de Barros, 91. Natural de São Lourenço (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idalina Galina Tiozzo, 85. Natural de Olímpia (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Moya Bono, 83. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ejonite Dutra Nunes, 79. Natural de Tarumã (SP). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Neide Costa da Silva, 72. Natural de Cajuru (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia de Fátima Almendro Zanguetin, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Henrique Pires, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do carmo, Curuçá.

José Carlos Gonçales, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rita de Cássia Mainetti da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Microempresária. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rosemeire Araujo Lavado Pinto, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Regilmarques Fernandes dos Santos, 44. Natural de Iguaraci (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Neuza Rodrigues da Cunha Ribeiro, 91. Natural de Araguari (MG). Residia no bairro Pechincha, no Rio de Janeiro (RJ). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério do Carmo 1, em São Paulo, Capital.

Salvador De Martino, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Pedrina da Silva Almeida, 82. Natural de Divinolândia (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Geraldo de Souza Pimentel, 77. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério do Baeta.

Jorge Baptista da Cruz, 72. Natural do Barão de Cocais (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Crematório Unidas, de Piracicaba (SP).

Vanderlei Squilante, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Sônia Mercanti de Campos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Congonhas, na Capital.

Adauto Pereira de Souza, 66. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Phoenix.

Genival da Silva, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Neide de Lima, 57. Natural de Areiópolis (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Eliana Rocha, 52. Natural de Datas (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Edgard Garcia Polido, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Genoefa Diogo Pretel, 86. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Assumpta Dias, 85. Natural de Birigui (SP). Residia no Jardim Palmira, em Guarulhos (SP). Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marilena Piotto Monteiro, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria de Lourdes Massaro Mello, 82. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Caravina Passeti, 79. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Barcelona, em São Caetano. Dia 9, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Afrânio Braga, 74. Natural de Sete Lagoas (MG). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ruth Fornazari Cristofi, 65. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim Sul, em São Paulo. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Eugênia Maciel dos Santos, 60. Natural de Chorrochó (BA). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Raimunda Ferreira de Andrade, 81. Natural de Caimbé, em Euclides da Cunha (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Elita Ferreira Bezerra, 73. Natural de Martins (RN). Residia no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Everal Vergilio da Silva, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, em Santo André. Professor. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.