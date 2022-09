Livros sobre Bicentenário da Independência ‘bombam’ em livrarias físicas e on-line

Lara Delon

Especial para o Diário



09/09/2022 | 15:23



Com vários mitos e incógnitas, a Independência do Brasil foi um marco importante para os brasileiros, porque, graças a ela, o País pôde ser reconhecido como uma Nação independente, livre de Portugal. Para entender melhor sobre este dia, e tirar as dúvidas deste processo, o Diário fez uma seleção especial com livros que abordam acontecimentos relacionados ao histórico Sete de Setembro de 1822.

Obras como E deixou de ser colônia: uma história da Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta, e Ideias em confronto: Embates pelo poder na Independência do Brasil (1808-1825), de Cecília Helena de Salles Oliveira, abordam questões sobre a economia da época, tratam a origem dos partidos políticos brasileiros e como a elite do século 19 se mantém no domínio do País até os dias de hoje.

A professora da UFABC (Universidade Federal do ABC), Silene Ferreira Claro, ressalta a importância das publicações. "Esses livros vão trazer questionamentos acerca dos problemas do Brasil de hoje. Todos partem deste princípio. Então é isso que eles vão procurar. Tem vários aspectos na cultura, na política, na economia, nas relações internacionais, na construção dos mitos, que faz parte da estrutura da história do Brasil", explica.

Silene também afirma que historiadores trazem problematizações e olhares diferentes do passado e presente em suas obras. "Quando a gente entende que o passado pode ser contado de várias formas, nós aprendemos a desconfiar naquilo que está circulando, nas informações que estamos consumindo. A gente conhece só um lado da história do Brasil e existem outros lados que foram silenciados e inventados", afirma a professora universitária.

LIVROS GRATUITOS

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal disponibilizam livros gratuitos, para baixar em formato PDF, sobre personagens da Independência do Brasil. Na livraria do Senado, encontra-se a coleção História dos Fundadores do Império do Brasil, que conta histórias de José Bonifácio, dom Pedro 1º, Bernardo Pereira de Vasconcelos e Diogo Antônio Feijó.

O livro é apresentado como "coleção é uma verdadeira aula sobre a formação do pensamento brasileiro. Aqui estão os fundamentos da nossa estrutura político-constitucional. Para quem deseja compreender o Brasil do Império, a obra de Otávio Tarquínio de Sousa torna-se um instrumento valioso de investigação. Estes volumes apresentam o percurso das figuras mais emblemáticas que lançaram as pedras fundamentais da Nação moderna e afirmaram a nossa nacionalidade. Ao mesmo tempo, com rigor científico, Otávio Tarquínio de Sousa apresenta uma análise do espírito da época, numa preciosa reconstituição da cena em que seus protagonistas se movem."

Na livraria da Câmara dos Deputados há e-books sobre do marco histórico. Um exemplo deles é A Imprensa no Processo de Independência do Brasil, de José Theodoro Mascarenhas Menck. Segundo sinopse disponível no site, "os relatos, documentos e fatos históricos reunidos neste livro rememoram a trajetória do luso-brasileiro Hipólito José da Costa, fundador e editor do Correio Braziliense, primeiro jornal do Brasil e porta-voz das muitas inquietações e aspirações da população brasileira. A obra relata como o periódico foi acompanhando todo o processo da Independência, que teve início com a vinda da Família Real, em 1808, e termina com a efetiva Independência, em 1822, e descreve o legado do diplomata e jornalista Hipólito - defensor de ideias liberais e a favor da emancipação política - com o rigor do estudo historiográfico, mas também com o relato de episódios que emocionam, divertem e, acima de tudo, nos fazem pensar."