Atos de 7 de Setembro lotam ruas de Brasília e Rio; Bolsonaro é aclamado

Da Redação



08/09/2022 | 09:29



Com a Esplanada dos Ministérios lotada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez ontem discurso a apoiadores em Brasília, após o desfile militar de 7 de Setembro. Ele disse que o Brasil conseguiu criar empregos e segurar a inflação nos últimos meses, e que a economia ressurgiu após a pandemia e as complicações iniciais da guerra na Ucrânia.

“Quando parecia que tudo estava perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge, com uma economia pujante. Com uma das gasolinas mais baratas do mundo. Com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil. Com recorde na criação de empregos. Com inflação despencando”, destacou o presidente, no alto de um trio elétrico.

Ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do empresário Luciano Hang, o presidente disse que é obrigação de toda a população atuar conforme a Constituição. “É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição.

Com uma reeleição, traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nesta Esplanada. Aqui é a origem das leis que mudam nosso País”, declarou. Bolsonaro discursou por cerca de 10 minutos. Ele disse que os eventos do Bicentenário da Independência unem os brasileiros dos quatro cantos do país e mostram a igualdade do povo.

Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde também uma multidão se reuniu, Bolsonaro participou do evento oficial em alusão ao bicentenário da Independência e, na sequência, de um ato de campanha, em cima de um trio elétrico.

Ele começou o seu discurso agradecendo pela saúde e por ter sobrevivido ao atentado sofrido em Juiz de Fora, em 2018.

“Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado pela missão que me deste para comandar esta grande nação. Não tem preço andar pelos quatro cantos deste país e encontrar uma população alegre, trabalhadora, pacífica e patriota”, disse o presidente, que também participou de uma motociata.

Entre as atrações no Rio, o desfile da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais foi muito aplaudido pelo público. Os paraquedistas da Força Aérea e do Exército também prenderam a atenção dos presentes, com saltos perfeitos, todos no alvo. Os aviões da Esquadrilha da Fumaça também atraíram o público que lotou Copacabana.

AVENIDA PAULISTA FICA REPLETA DE MANIFESTANTES EM APOIO A PRESIDENTE

A Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo, ficou lotada durante toda a tarde de ontem, por manifestantes que celebraram os 200 anos da Independência e declararam apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo não esteve na Capital.

Segundo dados da Polícia Militar de São Paulo, seis quarteirões foram tomados pela multidão – entre a Rua Agusta e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Ex-ministros, que atualmente estão em campanha, também compareceram no ato, entre eles Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), que disputa o governo de São Paulo, e Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), candidato ao Senado.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do presidente, que discursou no trio eltérico, criticou o que chamou de “abusos do Supremo Tribunal Federal”. “Em 2016, essa mesma avenida tirou a presidente mais corrupta do Brasil sem quebrar uma janela. Estamos aqui hoje (ontem) dobrando a aposta contra os abusos do STF”, afirmou.