Foi dada a largada, Kaik e Naka disputam as duas primeiras fases da grande final do Ilha Record

08/09/2022 | 01:10



Antes de conferir as duas primeiras partes do desafio da grande final, os exploradores tiveram que passar na lavanderia e lavar muita roupa suja, com uma dinâmica que esquentou o clima no Ilha Record.

A manhã foi animada e os exilados já amanheceram com a notícia, mais do que esperada, de que finalmente iriam se despedir do exilio, ufa! Eles arrumaram as malas e foram em direção a vila, mal sabiam eles o que o clima ia fechar!

E o reencontro finalmente aconteceu! Estava todo mundo ansioso, afinal, eles teriam que reviver algumas confusões do passado, e dessa vez, sem papas na língua. Para a dinâmica, envelopes com os momentos mais marcantes da temporada estavam dispostos na arena, e os exploradores tinham que pegar um a um.

Kaio foi o primeiro a abrir um dos envelopes, relembrando a discussão ente Rafael e Naka, que rolou até ameaça de briga fora da ilha. Para completar o clima, os momentos foram passando em um telão, praticamente uma sessão de cinema.

E se antes o exilio via tudo o que estava rolando na Ilha, agora até os exilados foram expostos. Caíque viu o momento em que Kaio falou mal dele na caverna, não pegou nada bem!

Para alguns não foi nada fácil rever discussões, como foi o caso da Vitoria, que reviveu uma das brigas mais tensas com Solange. Ao contrario da treta de Naka e Rafael, que acabou com um pedido de desculpas, Solange foi firme e não mudou de opinião. Eita.

E uma das quebras de alianças mais icônicas da temporada veio a tona! Finalmente Ste e Whendy tocaram no assunto. Ste quase foi às lagrimas ao falar sobre a suposta traição da ex-amiga Whendy, e colocou toda a sua frustação para fora.

E a treta entre as exploradoras rendeu

Mas como a dinâmica tinha que continuar, um novo envelope foi sorteado, e Solange apareceu mais uma vez, agora em uma das varias discussões que teve com Jaciara. Na ocasião ela falou que a exploradora não lavava as roupas íntimas. Eita.

E teve até treta recente, Whendy apareceu mais uma vez, agora na briga com Vitória, que foi supostamente por Kaio. O clima esquentou bastante e as ofensas rolaram soltas entre as exploradoras.

A lavação de roupa suja foi boa, mas a melhor parte do episódio ainda estava por vir! Os finalistas, Naka e Kaik disputaram as duas primeiras provas finais. Ao todo, eles precisam passar por três desafios, e aquele que fizer o menor tempo somando todas as dinâmicas leva o grande prêmio!

A primeira surpresa veio logo no inicio, quando os finalistas descobriram que na verdade de todos os mapas que juntaram durante o programa, apenas alguns possuíam vantagens. No final, Kaik conseguiu três vantagens e Naka duas.

O primeiro desafio consistia em levar baldes furados, passar por obstáculos e encher um tonel. Naka conseguiu a vantagem de um balde sem furos, enquanto Kaik pode usar dois! Claro que o calor, e o peso dos baldes não facilitou a prova. Vale lembrar que Solange e Fábio estavam ajudando os finalistas.

A tensão ficou ainda maior, pois um não sabia como foi o desempenho do outro.

Na segunda prova tanto Kaik quanto Naka possuíam vantagens. Aqui eles precisaram passar por um circuito e levar cocos espalhados na Ilha ate o local indicado, e abrir uma portinha para parar o cronometro. Kaik ganhou um saco para carregar os frutos, já Naka teve a ajuda de já começar com dois cocos.

O mistério de quem é o grande vencedor da temporada vai durar até amanhã, quando vamos finalmente ver Kaik e Naka no último desafio e descobrir quem teve o melhor desempenho. Além disso, o participante mais votado pelo publico também será revelado na quinta-feira, dia 8. Estão preparados?