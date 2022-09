4 motivos para trocar a fechadura tradicional por uma inteligente

Da Redação, com assessoria

O mercado nacional de automação residencial deve crescer cerca de 30% anualmente pelos próximos anos, bem acima da média global, estimada em 11,9%, como mostra o estudo IDC Predictions Brazil 2021, da IDC Brasil. Dispositivos inteligentes e conectados, como câmeras, lâmpadas, robôs aspiradores e controles, estão cada vez mais presentes nos lares dos brasileiros, oferecendo praticidade e ampliando o conforto dos usuários, que podem controlar objetos de forma remota, integrada e customizada por meio de conectividade Wi-Fi.

Além dos produtos mencionados, um smart device que chama a atenção pelos mesmos benefícios e pela segurança é a fechadura inteligente. Para detalhar essas vantagens, José Ricardo Tobias, responsável pela Positivo Casa Inteligente, listou quatro motivos para atualizar a fechadura tradicional por uma inteligente.

1. Comodidade

A fechadura inteligente elimina a necessidade das chaves e a preocupação de esquecê-las ou perdê-las. Além disso, oferece a praticidade de entrar em casa com tranquilidade mesmo quando as mãos estão ocupadas por compras, por exemplo, com a função de destravamento automático.

2. Fácil instalação

Ao contrário das fechaduras convencionais, em que é preciso contratar um chaveiro para sua instalação, com as fechaduras inteligentes é possível fazer o procedimento sozinho e em poucos minutos, economizando tempo e dinheiro.

3. Segurança

A tecnologia de uma smart fechadura eleva bastante o nível de segurança de uma porta. Além do tradicional travamento, com o dispositivo conectado é possível gerenciar remotamente a abertura e o fechamento de uma casa e até mesmo agilizar a entrada de uma pessoa em um momento de emergência ou perigo. Determinados produtos ainda têm a opção de notificar o consumidor por um pop-up no smartphone quando a porta for aberta.

“As smarts fechaduras acabam com aquela preocupação sobre ter ou não trancado a porta antes de sair. Esses dispositivos dão ao consumidor todos os tradicionais recursos de segurança e ainda ampliam a experiência a partir da tecnologia, seja no dia a dia, com pessoas dentro de casa, seja durante uma viagem”, aponta José Ricardo.

4. Design

A fechadura inteligente adiciona modernidade aos ambientes e pode mudar totalmente o estilo da entrada de uma casa ou de um cômodo. “Um dispositivo com conexão Wi-Fi não poderia parecer antiquado. Sendo assim, além de todos os benefícios práticos, o consumidor que optar por uma smart fechadura promoverá uma renovação estética em sua casa”, diz o responsável pela Positivo Casa Inteligente.