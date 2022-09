Rodrigo Garcia transforma o programa Moeda Verde em ação social do Estado

Da Redação



07/09/2022 | 08:49



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, anunciou, na noite de segunda-feira (5), em evento realizado em um clube no bairro da Lapa, que a ação andreense Moeda Verde foi transformada em programa estadual e que será implementada em todo o Estado por meio do Fundo Social de Solidariedade. O programa social foi desenvolvido durante a gestão da primeira-dama Ana Carolina Serra (PSDB), atual candidata a deputada a estadual, no Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

“A Ana Carolina é candidata porque é uma grande profissional liberal, foi uma grande presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André e transformou muita coisa que tinha só projeto em realidade. Ela deve ter falado aqui do Moeda Verde e de tantas outras ações, inclusive a minha mulher Luciana (Garcia), presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, está levando (Moeda Verde) para outras cidades”, afirmou o governador.

O Moeda Verde, que está presente em 22 comunidades na cidade de Santo André, troca itens recicláveis por alimentos frescos, com mais de 600 toneladas de resíduos recolhidos e 129 toneladas de alimentos distribuídos. Ao longo dos anos, o programa se tornou referência não só no município, mas para outras cidades de São Paulo e estados, como Mato Grosso e Pernambuco.

A candidata destacou que na Assembleia Legislativa irá fortalecer a iniciativa, por meio de convênios entre o governo estadual e os municípios, implantando não só o Moeda Verde, criado na gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), mas projetos e programas que ajudam a transformar vidas.

“O meu papel na Assembleia Legislativa será o de criar condições para que as boas iniciativas implantadas nos municípios sejam transformadas em políticas públicas estaduais. Boas práticas devem ser levadas para todas as regiões da nossa São Paulo”, disse a primeira-dama andreense.

Rodrigo Garcia frisou ainda a importância da participação efetiva de Ana Carolina no seu governo, no trabalho no Parlamento estadual e na defesa dos interesses dos moradores das cidades do Grande ABC. “Espero ser o governador nos próximos quatro anos e você, deputada estadual, para nos ajudar a continuar transformando esse Estado.”

Na agenda em São Paulo, também estavam presentes o ex-secretário de Saúde da Prefeitura de São Paulo Edson Aparecido (MDB), que é candidato ao Senado na chapa liderada por Rodrigo Garcia, além do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social também da Prefeitura de São Paulo, Carlos Bezerra Jr. (PSDB).

Na manhã de ontem, Ana Carolina Serra visitou a sede da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), entidade que promove a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.