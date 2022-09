Solange e Fábio vencem prova e serão os ajudantes dos finalistas do Ilha Record

07/09/2022 | 03:10



O Ilha Record está em sua reta final, mas as surpresas não param! Na edição anterior do programa, os finalistas puderam escolher um ajudante do exilio para a grande final. Mas dessa vez, a história vai ser outra!

Parece que os exilados ainda não aprenderam que o reality é cheio de reviravoltas, e estão achando que a dinâmica será a mesma que a anterior. O que eles não sabiam é que hoje teriam que disputar uma prova de resistência para saber qual deles iria fazer companhia para os finalistas.

A noticia de uma última prova e a oportunidade de fazer parte da final, pegou à todos de surpresa, quando chegou de manhã pelas mãos do guardião, no exilio.

E a essa altura do campeonato, as alianças são de extrema importância, e Ste iniciou uma estratégia para garantir que nenhum dos adversários ganhe a prova e queira fazer corpo mole na hora de ajudar Naka e Kaik.

Com a energia lá em cima, os exilados chegaram na arena para disputar um lugarzinho na final, mesmo que seja de ajudante na Ilha do Guardião. Além disso, a prova de hoje valeu um prêmio de 15 mil reais para os vencedores.

Mariana Rios já tinha avisado que o reality ainda teria muitas supressas, e assim foi feito! O Guardião da Ilha chegou, trazendo um contra-ataque da Vila. Kaik e Naka puderam vetar dois exilados da prova, e não pensaram duas vezes antes de tirar Whendy e Rafael. Eita.

A prova, claro, não foi nada fácil e exigiu resistência, equilíbrio, foco , destreza e até um pouco de sorte dos nossos participantes. Os exploradores tinham que se posicionar em traves inclinadas, colocar uma bolinha sobre a base e equilibrá-la sem deixar cair. Para dificultar, a cada comando que Mariana Rios dava, era necessário descer um nível da trave, e no bastão que estavam equilibrando. Após o terceiro nível da trave, a prova seguia com resistência. Os dois participantes que conseguissem ficar mais tempo, levavam a melhor.

O desafio foi ficando complicado e um a um, os exilados foram perdendo o equilíbrio, começando com Kaio, que foi o primeiro eliminado. Mas se já estava difícil segurar o bastão na trave, quando Mariana pediu para os participantes descerem, não sobrou quase ninguém, apenas Solange, Fábio e Vitória.

Apesar de tentar, Vitória acabou perdendo o equilíbrio. Assim, os ajudando de Naka e Kaik serão Solange e Fábio, e eles ainda embolsaram o prêmio em dinheiro da prova.

Naka pôde escolher primeiro e optou por Fábio como ajudante e Kaik ficou com Solange. Essa grande final promete ser emocionante! E para completar a alegria, os exilados que venceram o desafio voltaram para a vila, e vão ficar lá até a grande final, que acontece nesta quinta-feira, dia 8.