Museu em caminhão fala de forma lúdica sobre a Independência

06/09/2022 | 08:09



Imagine uma exposição sobre rodas que fala da Independência do Brasil, com vários ambientes. Nesta quarta-feira, 7, o Sesc São Paulo recebe o Caminhão Museu UFMG com a Exposição Itinerários da Independência, como parte do projeto Diversos 22.

A ideia é contar, por diferentes recursos expográficos, audiovisuais e bibliográficos, as várias facetas desse momento histórico do País.

A exposição destaca o papel das mulheres e dá enfoque aos conflitos que impulsionaram a emancipação de Portugal, como o de Pernambuco.

Na Bahia, por exemplo, a insurgência contra as tropas portuguesas se estendeu até 1823. Muita gente não sabe, mas uma das batalhas mais sanguinolentas da Independência foi travada no Piauí, onde 200 brasileiros foram mortos a tiros de canhão, no leito do rio Jenipapo.

VÍDEOS E BIBLIOTECA. A mostra conta com uma sala de projeção com vídeos curtos, incluindo videoanimações, uma sala de realidade virtual onde o visitante pode ser fotografado participando desses momentos históricos e uma biblioteca com livros, HQs sobre a Independência e oito computadores para pesquisar o tema.

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, o Caminhão Museu UFMG faz sua primeira parada na unidade do Sesc Campo Limpo; em seguida, de 15 a 18, estaciona no Sesc Interlagos e, em sua parada final, chega à zona leste de São Paulo, no Sesc Itaquera, onde o público poderá conferir a exposição em quatro rodas de 22 a 25 de setembro.

