Anitta solta publicações enigmáticas nas redes sociais e fãs acreditam em crise no relacionamento

06/09/2022 | 08:11



Já não é novidade para ninguém que Anitta está possivelmente feliz (ou não) vivendo um novo relacionamento e que assim como para nós, meros mortais e anônimos, o namoro dela também pode passar por grandes altos e baixos.

Durante a última segunda-feira, dia 5, a cantora chegou a compartilhar em suas redes sociais algumas publicações super enigmática em que, claro, os fãs criaram altas teorias de que seu relacionamento estaria passando por uma crise. Nas publicações feitas nos Stories do Instagram, Anitta fala sobre a perda da beleza e da ingenuidade após um contato com um tudo que há de ruim nesse mundo. Uau!

No final do arco-íris tem um pote de ouro. Em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chegasse ao outro lado. A leveza e ingenuidade da ignorância que você carrega enquanto ainda caminha pelo arco-íris é o maior desejo de quem chegou ao pote de ouro e conseguiu escapar de cair no buraco. Pois é possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava à sua visão das coisas. O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha ao seu redor, mudou seus olhos para sempre.

E os textos enigmáticos não pararam por aí e a funkeira continuou a causar uma enorme surpresa nos seguidores das redes sociais ao falar de uma forma um tanto quanto codificada sobre suas atuais preferências.

Tem pessoas que são feijão em pote de sorvete.

Eita!