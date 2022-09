Boninho curte Rock in Rio ao lado da esposa e despista suposta saída da Rede Globo: Não vou ficar falando

05/09/2022 | 09:11



Boninho curtiu a terceira noite do Rock in Rio 2022 muito bem acompanhado da sua esposa, Ana Furtado! O diretor arrasou com um look no valor de 40 mil reais, enquanto sua amada apostou em um look all jeans. Para a grande noite, Boninho usou uma jaqueta da grife francesa Louis Vuitton.

Durante sua passagem pelo festival, o diretor bateu um papo com o colunista Lucas Pasin e despistou uma suposta saída da Rede Globo.

- Eu nasci na TV Globo. Vivo na TV Globo desde os 5 anos de idade. Não vou ficar falando. Posso falar uma besteira, disse, deixando claro que não daria mais entrevistas e que gostaria de curtir os shows.