Marcos Mion usa moletom avaliado em mais de 15 mil reais durante o Rock in Rio

05/09/2022 | 09:11



Marcos Mion já provou por a mais b que é um completo apaixonado por roupas e tênis de grife e para apresentar o Rock in Rio na noite do último domingo, dia 4, o bonitão usou um moletom verde limão da Dolce & Gabbana avaliado em mais de seis mil reais.

Além disso, o artista fez questão de combinar o blusão com um tênis da mesma tonalidade, afinal, ele é também um grande colecionador de pisantes. O modelo escolhido foi um Air Jordan 1 KO da Nike que foi avaliado em cinco mil e 733 reais. Já no segundo dia do evento, Marcos Mion apareceu usando um moletom da Louis Vuitton avaliado em mais de 15 mil reais.

Para quem não sabe, Mion esteve no estúdio que a Globo montou no evento, mas em determinados momentos conseguiu passar um tempinho ao lado de sua família que também esteve presente no evento internacional.