Paulo André se emociona ao reencontrar Rodrigo Mussi no Rock in Rio

04/09/2022 | 10:10



Paulo André se emocionou ao reencontrar Rodrigo Mussi. Você deve estar se lembrando que eles participaram juntos do BBB22, né? Mas acredita que eles não se viam desde a eliminação de Mussi do programa? Pois é, principalmente porque P.A. ficou até a final, e não acompanhou os desdobramentos do acidente de carro sofrido por Rodrigo.

Mas, agora que já está tudo certo, os dois finalmente conseguiram se reencontrar. Nas redes sociais, o atleta compartilhou o vídeo do momento em que tromba com o amigo. Os dois conversaram sobre a vida corrida fora do confinamento e se abraçaram diversas vezes. Muito fofo, né?

Nos Stories, P.A. escreveu:

O reencontro. O vídeo fala por si só. Felicidade enorme em te reencontrar.