Simony muda visual em meio a tratamento de câncer: Quero viver a vida

04/09/2022 | 09:10



Simony usou as redes sociais no último sábado, dia 3, para mostrar seu mais novo visual. Desde que recebeu o diagnóstico de câncer e iniciou o tratamento, a cantora decidiu se jogar no mundo das laces e, por isso, tem aparecido com um novo corte de cabelo a cada semana.

Recentemente, ela postou um clique usando uma lace bem curtinha, com fios escuros e franjão. Ela combinou o cabelo com um vestido rosa choque e uma bolsa azul.

Na legenda, ela escreveu:

Não quero só existir, eu quero viver a vida, sair do automático e sentir cada detalhe. Ela muda o cabelo dela a cada dia, respeitando o momento.