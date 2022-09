Obituário - 05 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/09/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Maria Alves de Macedo, 82. Natural de Inhapim (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Guima, 78. Natural de Miracatu (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Tadeu Tavana, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jorge Luiz Arrebola, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Woley de Araujo Froes, 67. Natural de Aracaju (SE). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Vendedor comercial. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Egídio de Oliveira Lemos, 32. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Administrador de empresas. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria Madalena de Aguiar Reis, 78. Natural de Juramento (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Luzia Soares Alves, 71. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Edson Correa, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Sérgio Silva Rosa, 51. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Maria Inês de Moura, 48. Natural de Picos (PI). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Municipal São Pedro de Alcântara, em Picos.

Isabel Cristina de Assis Gonçalves, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Adilson dos Santos, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Dirce Paiva Kopel, 87. Natural de Pederneiras (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano, em Santo André. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Dirce Vieira, 87. Natural de São Paulo. Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Alves de Mello, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jair Risso, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Pero Rodrigues Riberto, 54. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Edite Santana de Almeida, 67. Natural de Iguaí (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Moacir Ribeiro de Andrade, 76. Natural de Paraibuna (SP). Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.