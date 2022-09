Obituário - 04 de setembro de 2022

Ademir Medici

04/09/2022



Theosophilo Sgambato (Theo)

(São João de Meriti, RJ, 6-6-1929 – Santo André, 16-6-2022)

“Ele viveu perigosamente. Por mais de três décadas foi o implacável perseguidor de assaltantes e criminosos. Ficou conhecido e famoso como o investigador Theo, o delegado Theo, ou simplesmente Theo. O terror da bandidagem”.

O texto é do jornalista Chiquinho Palmério (ex-Diário) e abriu reportagem especial publicada pelo “ABC Capital” em abril de 2013. A mais humana das reportagens, de um total de quase 100 manchetes nas páginas policiais e em primeiras páginas da imprensa paulistana e Grande ABC, todas devidamente arquivadas e guardadas pela esposa, Regina Pilipczuk.

Theo formou-se pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo e pela Faculdade de Direito de Pinhal. Serviu as Polícias Marítima e Aérea. Nomeado por concurso investigador de polícia em 1957. Atuou na Delegacia de Polícia de Santo André, no DEIC (Departamento de Investigações Criminais), foi chefe dos investigadores do Grande ABC, chefiou várias delegacias na região e em São Paulo.

Aposentou-se em 1986 quando era investigador em Diadema. Passou, então, a advogar e atuar em segurança particular.

Escreveu Chiquinho Palmério: “No auge de seu trabalho, viu-se inúmeras vezes ameaçado de morte, pois precisou matar para não ser morto, o que o levou a se asilar nos Estados Unidos e na Austrália”.

Santo André foi a sua cidade escolhida. Filho de Humberto Sgambado e Christina Gomes Barreto Sgambato, Theo partiu aos 93 anos. Está sepultado no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires. Deixa a esposa e quatro filhos do primeiro casamento.



SANTO ANDRÉ

Giuseppina Lombardo Malfi, 88. Natural da Itália. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tercílio Lino de Souza, 84. Natural de Petrolina (BA). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Operário. Dia 29, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Adosinda Pires de Oliveira, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Jardim da Colina.

João Lourenço de Oliveira, 73. Natural de João Pinheiro (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Cardoso da Silva, 64. Natural do Estado do Paraná. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Motorista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson de Oliveira Mendonça, 60. Natural de Rio Formoso (PE). Residia no Jardim City, em Guarulhos (SP). Balconista. Dia 29, em Santo André. Cemitério Vila Rio.

Cleonildo Pascoal Domingos, 39. Natural de Agrestina (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandro Freitas Farias, 38. Natural de Itabi (SE). Residia no Jardim Buriti, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Celuta Rocha de Lima, 86. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

César Melitto Netto, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Maria do Carmo Silva, 79. Natural de Itapetim (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Maria Conceição Ribeiro Chaparin, 75. Natural de Capivari (SP). Residia no bairro Pìqueri, em São Paulo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Lapa.

Hélio Gomes Farinha, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro dos Santos, 74. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Pereira Souza, 73. Natural de Dario Meira (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Santino Souza Soares, 64. Natural de Guajeru (Bahia). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Marcos Broncanelli, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Vinhedo (SP).

Ricardo Ferreira dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Flórida, em Praia Grande (SP). Dia 29, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Telma Maria Freitas Rodrigues, 57. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Juliana Akemi de Souza Sato, 44. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Laura Lopes, 97. Natural de São José do Rio Claro (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Dias Santiago, 91. Natural de Avaí (SP). Residia na Vila Assunção (Litoral). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Fiel Coutinho da Silva, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Eletricista. Dia 29, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.