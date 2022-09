Com o dobro da área e novas exposições, Museu do Ipiranga reabre com acervo restaurado

Renan Soares

Especial para o Diário



02/09/2022 | 08:40



Com fechamento em 2013, e início dos trabalhos de restauro em 2020, o Museu do Ipiranga (Museu Paulista), concluiu sua reforma, que custou estimados R$ 235 milhões. O restauro de mais de 3.000 itens do acervo, a ampliação do local, passando de 12 para 49 salas expositivas, e a completa restauração do Edifício-Monumento, seu Jardim Francês e fontes, foram os principais pontos observados pelo Diário, na visita realizada ontem ao espaço. A volta do público-geral vai acontecer no dia 8 de setembro, com ingressos gratuitos disponibilizados a partir do dia 5, às 10h.

Dentre as obras do espaço, encontram-se 122 pinturas, duas maquetes de grande porte e diversos objetos que retratam a história do Brasil. No total, o acervo do espaço chega a 450 mil itens e documentos. O Diário, além do Jardim Francês, hall de entrada e Salão Nobre, visitou duas das 12 exposições disponíveis na reabertura: Mundos do trabalho, que trata deste universo desde o período colonial, e Para Entender o Museu, que conta a história do edifício, explicando como surgiu o Museu e por quais motivos foi instalado no prédio.

“Na área de ampliação, o que mais chama atenção é o fato de termos novas exposições, e ser um lugar de acolhimento. O local nasceu como um monumento à Independência e agora, no bicentenário, ele ganha o seu auge no aspecto de visibilidade, abrindo possibilidade para discutirmos nossa identidade”, disse Amâncio Jorge Oliveira, vice-diretor do Museu do Ipiranga, durante a visita.

Na área ampliada, uma das novidades é o setor de acolhimento, espaço para a interação com o público. De acordo com a equipe do Museu foi necessário escavar abaixo da esplanada para a construção do local. No Jardim Francês, a recuperação do paisagismo, modernização da iluminação, com os postes originais, e requalificação das vias tornam o ambiente muito mais acolhedor.

A acessibilidade é outro ponto reformulado no novo Museu do Ipiranga. Elevadores, escadas rolantes, banheiros em todos os pisos, além de dispositivos tecnológicos e de acessibilidade, como leitura em braille, obras com relevo e telas multimídia, elevam os padrões do espaço, que terá um total de 333 recursos multissensoriais. O local é integrado à USP (Universidade de São Paulo).

Ingressos gratuitos vão ser oferecidos durante dois meses



Após nove anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga reabre para o público geral na próxima quinta-feira, dia 8 de setembro, a partir das 10 horas. A entrada será disponibilizada mediante agendamento. Até o dia 6 de novembro, os ingressos serão gratuitos. Segundo o Museu, após o período, “os valores serão equivalentes àqueles praticados por museus públicos, com um dia de entrada franca na semana”.

Em nota, o Museu do Ipiranga informou que o espaço funcionará de terça a domingo. No mês de setembro, seguirá em esquema de soft opening, das 11h às 17h. Dos dias 8 a 11 o local funcionará das 11h às 16h. Haverá bicicletário e estacionamento para público PCD. A reabertura integra as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos, a partir das 10h do dia 5 de setembro, mediante agendamento on-line pelo site www.museudoipiranga.org.br ou pelo Sympla do espaço.

No dia 6 de setembro, o museu receberá autoridades e patrocinadores. No dia 7, da Independência, é a vez de estudantes de escolas públicas do Estado.