Guardas prendem bandido que se preparava para assaltar em Mauá

Da Redação



02/09/2022 | 08:33



Na madrugada de ontem, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá, em patrulhamento pelo Jardim Oratório, realizou a prisão de um homem que estava com revólver calibre 38 e confessou que planejava assaltar na região.

Durante patrulhamento na Rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a Rua Campina Grande, os agentes se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita em uma moto, que não obedeceram a solicitação de parada e, por isso, começou uma perseguição pelas ruas do bairro.

Na fuga, o homem que estava na garupa pulou da mota e jogou um objeto que caiu no telhado de uma casa.

Na sequência, ele tentou seguir a pé na tentativa de enganar os guardas, mas após caminhar 1 km foi capturado.

O cúmplice do crime que pilotava a moto conseguiu escapar, segundo informações da GCM de Mauá.

O criminoso preso admitiu que o item descartado era um revólver, com uma munição deflagrada.

De acordo com informações oficiais, a arma foi encontrada pela equipe da GCM no telhado de uma casa. Durante a averiguação, o detido admitiu que planejava realizar um assalto pelas ruas de Mauá.

Ele foi encaminhado ao 1º DP (Distrito Policial) de Mauá, onde foi lavrado o flagrante.