Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, à espera de payroll nos EUA

02/09/2022 | 07:10



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, 2, com investidores demonstrando cautela antes do último relatório de emprego dos EUA, que será crucial para a próxima decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O índice acionário japonês Nikkei teve ligeira baixa de 0,04% em Tóquio hoje, a 27.650,84 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,74% em Hong Kong, a 19.452,09 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,26% em Seul, a 2.409,41 pontos, e o Taiex cedeu 0,87% em Taiwan, a 14.673,04 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos marginais a modestos, apesar do aperto de restrições em cidades como Shenzhen e Chengdu para combater novos surtos de covid-19. O Xangai Composto subiu 0,05%, a 3.186,48 pontos, mas acumulou perda de 1,5% na semana, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,44%, a 2.089,74 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a tendência majoritária na Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,25% em Sydney, a 6.828,70 pontos, pressionada por ações de mineradoras.

O tom cauteloso na região da Ásia e do Pacífico vem antes da divulgação do relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, no meio da manhã desta sexta. O resultado deverá ajudar o Fed a decidir se precisará elevar seus juros básicos em 75 ponto-base pela terceira vez seguida, na reunião de setembro, ou se poderá moderar o ritmo de ajuste das taxas. Segundo ferramenta de medição do CME Group, as chances de uma nova alta de 75 pontos-base este mês superam 70%. Com informações da Dow Jones Newswires.