Solange Gomes perde Desafio de Sobrevivência e é a última exilada do Ilha Record

02/09/2022 | 01:10



Hoje foi o último Desafio de Sobrevivência da segunda temporada do Ilha Record. E, como poderia ser o último dia de vila de Solange e Bruno, ambos estavam tentando aproveitar bem, enquanto podiam.

Mas a paz não durou muito, o Guardião da Ilha chegou, por volta do meio dia, trazendo mais uma surpresa.

Mas agora foi a vez da Vila brincar com o exilio. Os exploradores puderam escolher entre deixar os exilados sem ver o desafio da noite ou ficar 24 horas com a luz ligada. Eles chegaram em um acordo e foram bem bonzinhos e escolheram deixar todo mundo acordado a noite, sem poder apagar as luzes.

Um detalhe importante que os exploradores não sabiam, era que apenas os indicados Solange e Bruno corriam o risco de ir para o exilio. Kaik e Naka estavam a salvo, independentemente do resultado da noite.

Para a dinâmica da noite, os participantes tiveram que ter muito foco, precisão e pontaria. O indicado ficava pendurado em uma estrutura, enquanto o ajudante ia guiando ele para pegar as chave espalhadas pelo chão. O objetivo era abrir os seis baús dispostos ao lado da arena. E o desafio não acabava por aí. Depois, os exploradores precisavam mostrar que eram bons de mira e arremessar sacos em alvos. E por fim, parar o cronômetro.

Naka e Bruno deram tudo de si e não enfrentaram muitas dificuldades. Porém, Kaik e Solange não tiveram a mesma sorte, a exilada sentiu desconforto ao ficar pendurada na estrutura, por conta do silicone, e esse detalhe atrapalhou bastante o desempenho da dupla.

No final, Bruno e Naka conseguiram terminar a prova em menos tempo e se salvaram do tão temido exilio.

Agora, a semifinal está formada! Na prova que vai classificar os finalistas estão Naka, Kaik, Bruno e Ste. Quem você acha que leva o grande prêmio?