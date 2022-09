Obituário - 02 de setembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/09/2022 | 01:00



Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC

02/09/2022 – sexta-feira

SANTO ANDRÉ

Janir Ambrósio de Almeida, 95. Natural de Morro Agudo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Clemente Filho, 89. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Eletricista. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdeci Simão da Silva, 89. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia de Araujo Souza, 87. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Pensionista. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Socorro.

Geni Sponchiato, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Matias de Sousa, 85. Natural de Brejo Santo (CE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Fedir Kostin, 84. Natural da Polônia. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Francisco José da Silva, 83. Natural de Elisiário (SP). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valmirio dos Santos, 82. Natural de Brotas de Macaúbas (BA). Residia na Vila Pires, em Santo André. Motorista. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Irzio Barbieri, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Etelvina de Lima, 73. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Alto Alegre, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Itaquera, em São Paulo, Capital.

Maria Lúcia Bernardo de Morais, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Coelho Viana, 71. Natural de Triunfo (PB). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carrion Colhado, 69. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Brito dos Santos, 69. Natural de Jequié (BA). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Lindo de Grande, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Davina Pereira da Cruz, 64. Natural de Taiobeiras (MG). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília Ferriani da Motta, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Professora. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José de Sá, 58. Natural de Colorado (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Belarmina Joana da Silva, 93. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Dias, 87. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Batista Sobrinho, 75. Natural de Itapipoca (CE). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Gildo Lopes dos Reis, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Martins da Silveira, 70. Natural de Vila Matias (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Francisca Maria Mendes Peres, 68. Natural de Oriente (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Oriente.

Fernando Pereira de Oliveira, 66. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Valter França de Menezes, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Nivaldo Luiz Simioni, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Paulo Delarias Pinto, 61. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Condeúba.

José Vilamar Batista Alcântara, 48. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

João Miqueias de Oliveira, 19. Natural de Santo André. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Geraldina Paulina da Silva, 86. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Demerval Batista Alves, 82. Natural de Sátiro Dias (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Agenice Cavalcante Nascimento, 52. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Clarindo Biano, 103. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Belém, em Suzano (SP). Dia 27, em Ribeirão Pires. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano

Kazue Sugata, 97. Natural do Japão. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.