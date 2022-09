Capital apresenta programação em 200 pontos da cidade sobre Bicentenário da Independência

Heitor Mazzoco



01/09/2022 | 08:33



A Prefeitura de São Paulo tem 50 atrações espalhadas por 200 pontos da cidade para comemorar o Bicentenário da Independência. São atividades artísticas (teatro, cinema, música, artes visuais, literatura e dança) que tomam conta de São Paulo a partir deste mês e podem ser conferidas em diversos dias e horários.

Uma das atrações é a visita à Cripta Imperial, que segue com visitas até agosto de 2024. Localizada no parque da Independência, bairro do Ipiranga, o local guarda os restos mortais do Imperador dom Pedro 1º, da sua primeira esposa, a imperatriz Leopoldina e da segunda esposa, dona Amélia de Leuchtenberg. No dia 7, a partir das 15h, o parque da Independência, marco principal dos eventos da Independência do Brasil, transforma-se em um grande palco, onde a história do Grito do Ipiranga será revisitada, segundo a Prefeitura de São Paulo.

“A proposta é abordarmos, de forma lúdica, os processos e personagens históricos importantes que culminaram no ato da independência do Brasil, enfatizando quais estruturas se alteram e quais se perpetuam até os dias atuais”, diz trecho de nota publicada pelo Poder Executivo.

Nesta peça, dom Pedro 1º será interpretado pelo ator Caco Ciocler. Ainda no dia 7, o desfile cívico-militar será realizado pela manhã – com a presença de integrantes das Forças Armadas – em toda extensão da avenida dom Pedro 1º. Toda programação pode ser conferida no site da prefeitura da Capital.

‘Comemoração é celebrar 200 anos da nossa liberdade’

O prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que São Paulo tem um papel especial na comemoração do Bicentenário da Independência por ter ocorrido às margens do Ipiranga.

Para o chefe do Poder Executivo, “essa data tem um significado especial para a nossa cidade, porque São Paulo foi o palco da declaração de independência, que ocorreu às margens do Córrego do Ipiranga e é fundamental que todas as vozes da Capital estejam representadas em todas atividades que lembrarão o bicentenário”, disse.

A secretária de Cultura de São Paulo, Aline Torres, afirmou que a comemoração coloca diversas narrativas como protagonistas.

“Estamos preparando uma comemoração plural, descentralizada e grandiosa, como a nossa São Paulo merece. Uma comemoração que representa as múltiplas vivências que construíram a história do nosso país. Nesse evento, colocamos as diversas narrativas brasileiras como protagonistas”, afirma. “Esse é o Bicentenário de todos os gritos da independência”, conclui.