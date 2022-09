Candidatos Felipe D’Ávila e Vinicius Poit visitam região

Da Redação



01/09/2022 | 08:15



Candidatos do Novo, Luiz Felipe DÁvila, que disputa a Presidência da República; Vinicius Poit, candidato a governador, e o advogado Paulo Proieti, que sai a deputado federal, fizeram agenda conjunta ontem em Santo André e São Bernardo.

Poit tomou café da manhã com proprietários de startups da região, esteve em escolas, bateu papo com comerciantes e conversou com empresários da indústria de móveis da Rua Jurubatuba, no Centro de São Bernardo, local onde seu avô foi lojista. Ele também esteve na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André). O candidato ratificou aos empreendedores da região a posição do partido em não usar a verba do Fundo Partidário. “O valor de todos os partidos reunidos dá R$ 5 bilhões, que poderia ir para a segurança, para a saúde. Desafio todos os outros pré-candidatos a abrir mão do fundo eleitoral”, destacou Poit.

D’Ávila participou de debate na Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC). “O modelo global de produção automotiva hoje é focado em exportação para o mundo, mas o Brasil só tem olhado para o mercado interno, o que é um erro. Vamos apresentar em nosso plano de governo a proposta de abertura gradual da economia para esse indústria se inserir na cadeia global de valor. É isso que vai salvar o setor automobilístico brasileiro”, disse o presidenciável sobre a crise no setor automotivo nacional na sabatina.