Rodrigo destaca apoio para indústria regional

Renan Soares

Especial para o Diário



01/09/2022 | 08:12



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, esteve ontem no Grande ABC em agenda de campanha nos principais centros comerciais. O tucano passou por Santo André, Ribeirão Pires, Mauá e Diadema junto a candidatos da região, e destacou as obras do governo do Estado em parceria com as prefeituras, e o impacto na geração de empregos. O governador aproveitou para reforçar que terá como prioridade na educação, caso vença a eleição, a expansão do ensino técnico em escolas de período integral. Nas avitidades, Rodrigo estava com seu candidato a vice, Geninho Zuliani (União Brasil), e o candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB).

O roteiro do candidato teve início em caminhada com apoiadores no calçadão da rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André. Com grande adesão de quem passava pelo local, o ato contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da candidata a deputada estadual e primeira-dama da cidade, Ana Carolina Serra (Cidadania) e de José Serra (PSDB), atual senador, ex-governador e que disputa cargo de deputado federal na eleição de outubro. Fernando Marangoni (União Brasil), que sai a federal, e Alexandre Frota (PSDB), candidato a estadual, estiveram com Rodrigo durante toda a passagem na região.

No fim da caminhada em Santo André, na Praça do Carmo, Rodrigo reforçou a importância que os investimentos feitos na região têm no desenvolvimento do Estado. “O governo do Estado tem apoiado obras de infraestrutura em todas as regiões, apoia as prefeituras em seus projetos e dá segurança para as empresas se instalarem aqui na região. Quando apoiamos as prefeituras no recapeamento da Avenida dos Estados, em drenagem urbana, piscinão do Jaboticabal, por exemplo, fazemos investimentos que geram emprego e renda e fazem nosso Estado se desenvolver ainda mais.”

Em Ribeirão Pires, Rodrigo Garcia realizou trajeto pela Vila do Doce, no Centro, novamente com bom público. O governador andou pelo comércio local, ouvindo as demandas dos moradores e lojistas. O prefeito Clóvis Volpi (PL) e o presidente da Câmara Municipal, Guto Volpi (PL), participaram da visita. Emprego e renda da população foram os pontos abordados durante a campanha na cidade. Além do investimento em infraestrutura, Rodrigo ressaltou a importância da educação como porta de entrada para oportunidades. “Vamos ampliar as escolas de tempo integral e fazer com que o ensino médio seja integrado com o ensino técnico, no padrão das Etecs. Vamos apoiar o ensino técnico para dar oportunidade ao aluno”, afirmou.

No fim da tarde, o governador visitou o comércio de Mauá e parou em uma lanchonete. Ele foi acompanhado do empresário Júnior Orosco (União Brasil), que é candidato a deputado federal. Apoiadores de Nilson Bonome (União Brasil), que também sai a federal, reforçaram o time que esteve com o tucano. Em Diadema, a caminhada partiu da Praça Lauro Michels e e teve a presença do vice-prefeito de São Bernardo Marcelo Lima (Solidariedade), candidato a deputado federal, e do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que tenta a reeleição.