Abel Ferreira fala em 'ambição grande' e promete Palmeiras 'top' no jogo de volta

31/08/2022 | 07:00



A confiança que Abel Ferreira tem em seus jogadores não foi abalada com o revés para o Athletico-PR no jogo de ida das semifinais da Libertadores. A primeira derrota que o treinador sofreu como visitante na competição continental serviu, na verdade, para o português reforçar o discurso de que confia no elenco do Palmeiras, que comanda há quase dois anos.

O treinador prometeu um Palmeiras "top" no jogo de volta, dia 6 de setembro, no Allianz Parque, onde o time alviverde terá de ganhar por dois gols de diferença para ir à decisão pela terceira temporada seguida e afirmou que as são grandes as ambições dele e do elenco.

"Uma coisa podem ter certeza. Com o recursos que temos, vamos preparar os jogadores para estarem top nas duas competições", disse, referendo-se também ao Brasileirão, do qual o Palmeiras é líder, com sete pontos de frente para o vice-líder Flamengo. "Temos ambições muito grandes. É para isso que trabalhamos, para estar nas decisões", reiterou.

O português considera que sua equipe foi superior ao Athletico-PR em um "jogo de poucas oportunidades" e não saiu de campo com um resultado melhor porque falhou nas conclusões. Foi menos eficaz do que o rival paranaense, que marcou com o volante Alex Santana no primeiro tempo e se defendeu com competência, até mesmo quando jogou com 10 depois da expulsão de Hugo Moura.

"Modéstia à parte, criamos tantas chances quanto o adversário. Não lembro de nenhuma flagrante deles como nós tivemos. Mas futebol é isso, eficácia. O adversário foi mais eficaz, parabéns pra eles", sintetizou o comandante palmeirense.

"Houve jogos em que ganhamos, outros empatamos. Este perdemos. Temos a oportunidades de desafiá-los em nossa casa. É isso que vamos fazer", completou.

Ele reconheceu que Felipão foi "astuto" em sua estratégia e projetou a necessidade de o time jogar com calma e inteligência para derrubar a vantagem athleticana em São Paulo. "Vamos fazer tudo o que for preciso para reverter esse resultado".