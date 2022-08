Ponto da carne foi crucial para decidir quem seriam os finalistas do MasterChef Brasil

31/08/2022 | 02:10



Hoje foi dia de conhecer os dois grandes finalistas do MasterChef Brasil 2022. E os ânimos estavam à flor da pele, entre Lays, Fernanda e Rafael.

O clima já ficou tenso no início da noite, Ana Paula Padrão começou ligando os aparelhos de televisão que estavam na cozinha e mostrando os ganhadores do Masterchef Brasil profissional de edições anteriores: Dayse, Pablo e Rafael. Como é de se imaginar, fazendo pratos nada fáceis.

A prova de hoje não foi de criação, mas sim de reprodução. Nossos participantes tiveram que recriar as receitas que levaram os competidores anteriores ao ponto mais alto do pódio. Lays pôde escolher o próprio prato e o dos outros competidores. E parece que nem Fernanda e nem Rafael curtiram as escolhas da adversária.

Rafael teve que reproduzir a receita de Pablo, que foi língua de boi, o participante teve dificuldades já que nunca fez esse tipo de carne. Fernanda acabou pegando pato, que deveria ser laqueado com mel, receita do vencedor Rafael. Por fim, Lays escolheu fazer o tutano, prato da Dayse, que também é novidade para ela.

Para apimentar a prova, os MasterChefs Dayse, Pablo e Rafael foram pessoalmente dar dicas e julgar as reproduções dos competidores.

E é claro que a prova que classificou o primeiro finalista foi complicada, Fernanda acabou deixando o pato queimar e teve que improvisar assando as coxas da carne que haviam sobrado. Rafael teve dificuldade em deixar a língua macia. De todos, Lays teve menos problemas na hora de preparar a receita.

Essa prova exigiu muita habilidade para reproduzir os pratos e Lays foi quem melhor conseguiu se aproximar do resultado proposto. Se tornando a primeira finalista da temporada de 2022.

Prova de eliminação

E a disputa pela última vaga na final ficou entre Fernanda e Rafael. E eles tiveram que fazer um banquete, para mostrar todo o seu amor pela gastronomia e concorrer com a Lays!

Obrigatoriamente eles tinham que fazer um lombo coberto com bacon e recheado, um molho e acompanhamento. Tudo isso teve que ser finalizado em apenas duas horas. O desafio não foi fácil.

A prova não foi só temperada, como também pegou fogo! Fernanda e Rafael já trocaram muitas farpas durante a temporada e hoje não foi diferente.

Se pudéssemos definir essa prova em uma palavra seria, tensão! Fernanda e Rafael deram tudo de si para empratar e entregar uma receita suculenta, afinal, era um banquete.

Fernanda foi a primeira a apresentar, o lombo foi acompanhado de feijão tropeiro e couve. Apesar de precisar de um pouco mais de tempo para cozinhar, foi muito elogiado.

Rafael usou legumes grelhados na churrasqueira em um lombo recheado com legumes. Os chefes pontuaram que a carne passou um pouco do ponto, mas agradou bastante o paladar.

O resultado tão esperado foi bem acirrado e os jurados tiveram que analisar os mínimos detalhes para decidir quem seria o próximo finalista! E não deu outra, com um ponto da carne mais agradável, Fernanda se classificou e vai disputar a final do MasterChef Brasil com Lays na próxima semana!