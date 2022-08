Grande ABC tem 661 oportunidades de emprego

Beatriz Mirelle

Especial do Diário



29/08/2022 | 08:22



O Grande ABC acumula 661 oportunidades de emprego neste ano. São Caetano apresentou o maior número, com 427 vagas. Logo depois, estão Diadema (82), Santo André (70), Mauá (65) e Ribeirão Pires (17).

O painel de Diadema está no site https://emprega.diadema.sp.gov.br/, tendo 22 cargos para PCDs (Pessoas com Deficiência).

Os cargos variam entre torneiro mecânico, atendente de loja, telemarketing, cozinheiro industrial, polidor, fiscal de prevenção, porteiro, entre outros cargos.

A verificação de vagas de Santo André pode ser feita através do aplicativo do Sinefacil ou pelo site Emprega Brasil. Há postos para auxiliar de linha de produção, serralheiro industrial, repositor de mercadorias (exclusivo PCD), montador de estruturas metálicas, entre outros.

Mauá tem opções para auxiliar de limpeza, fresador CNC, jardineiro, mecânico de empilhadeira, auxiliar de design gráfico e vendedor de serviços. As oportunidades são para empresas que funcionam no Grande ABC. O centro de trabalho da cidade está localizado na Rua Jundiaí, 63, no Bairro da Matriz.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com informações pelo telefone 4824-4282. Das 17 vagas, quatro são para PCDs (três para operador de empilhadeira e um de auxiliar de logística).