Debate Band deve marcar primeiro confronto direto entre Lula e Bolsonaro

28/08/2022 | 13:33



Na noite deste domingo, 28, seis candidatos à Presidência são esperados no primeiro debate da TV na eleição de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no programa da Band em anúncio feito neste sábado, 27, em uma rede social. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, também irá ao encontro dos candidatos, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. À frente nas pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro estarão lado a lado.

O debate da Band em parceria com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo, com apoio do Google e do YouTube, está previsto para ir ao ar a partir das 21 horas. Serão três blocos, com confrontos diretos e também perguntas feitas por jornalistas. A TV Cultura vai transmitir o debate, assim como o UOL e a Folha de S.Paulo.

O programa será transmitido dos estúdios da emissora, em São Paulo. Além de Lula e Bolsonaro, estão convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe dAvila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil). Em caso de segundo turno, um debate da Band será realizado no dia 9 de outubro.

Debate Band

- Horário: 21h

- Onde: Band, TV Cultura, UOL e Folha de S.Paulo

Veja as regras

Primeiro bloco

- Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

- Todos os candidatos terão 1 minuto e meio para responder a perguntas de programas de governo

- Cada candidato responderá a duas perguntas

- As respostas seguirão a ordem de posicionamento no estúdio, definida por sorteio: Felipe dAvila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes

- Na sequência, haverá o primeiro confronto direto: por sorteio, cada candidato escolhe o concorrente para o qual quer fazer uma pergunta, que pode durar 1 minuto. A resposta terá tempo máximo de 4 minutos, incluindo a tréplica. A réplica terá 1 minuto

Segundo bloco

- Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

- Dos veículos integrantes do pool, seis jornalistas farão perguntas e escolherão quem comenta

- Cada pergunta vai durar até 1 minuto, assim como os comentários

- O candidato escolhido para responder terá 4 minutos, incluindo a réplica

Terceiro bloco

- Mediadores: Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL)

- Mais um confronto direto, definida a ordem em sorteio: Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe DAvila

- Será 1 minuto para pergunta e 1 para réplica

- Cada candidato terá 4 minutos, incluindo o tempo para réplica

- Em seguida, haverá mais uma rodada de perguntas sobre programas de governo, seguindo as mesmas regras do primeiro bloco

Por fim, os candidatos terão 2 minutos para considerações finais, na seguinte ordem: Ciro Gomes, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Felipe DAvila