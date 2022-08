Casou! Fabiana Karla compartilha vídeo de cerimônia em Las Vegas com direito a cover de Elvis Presley

28/08/2022 | 13:11



Fabiana Karla escolheu um conjuntinho branco e um véu simples para reafirmar seu relacionamento com o profissional de relações-públicas, Diogo Mello. O casal está junto desde 2018 e assumiram o namoro durante o Carnaval daquele ano, mas se separaram em 2021.

A atriz de 46 anos de idade compartilhou no último sábado, dia 27, um vídeo de como foi a cerimônia que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela entrou na capela ao som de Can´t Help Falling in Love de Elvis Presley, com direito até ao cover do cantor a acompanhando.

Os noivos trocaram declarações super apaixonados, Fabiana ainda brincou que estava apostando todas as fichas que dessa vez será para sempre. Eles comemoraram a união cantando e dançando Vila Las Vegas.