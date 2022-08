Ator mirim de Pantanal faz promessa tocante para mãe de amigo que morreu em acidente de carro

28/08/2022 | 13:11



Como você vem acompanhando, o ator mirim de Pantanal, Gustavo Corasini e seu amigo, Eduardo Souza, se envolveram em um acidente de carro com uma vizinha.

Infelizmente o pequeno Eduardo morreu após ser prensado na parede pelo carro, enquanto Gustavo foi levado ao hospital com uma fratura exposta no braço e a bacia quebrada. O ator mirim está em recuperação no hospital Santa Marcelina e passou por algumas cirurgias nos últimos dias.

Apesar de toda a dor e de estar bastante abalado pela perda do amiguinho, Gustavo recebeu uma importante visita no último sábado, dia 27, da mãe de Eduardo, Márcia Delfino. Durante a conversa que tiveram, o garotinho de 12 anos de idade fez uma promessa à diarista. Segundo uma publicação feita em seu Instagram, Gustavo afirmou que lutará para realizar um sonho de Eduardo, que era dar uma casa à mãe.

Ele [Gustavo] está se recuperando bem, hoje recebeu a visita da Márcia, mãe do Eduardo. Foi um encontro muito emocionante para ambos. Ele disse que agora vai ser irmão do Vitor, Gustavo e Fernanda e que irá ajudar a cuidar deles. Disse que vamos conseguir realizar o sonho do Eduardo, que era dar uma casa para a mãe. Falamos sobre isso há poucos dias, contou a mãe do ator, Fernanda.

Vale lembrar que os dois garotos eram muito amigos e se consideravam até mesmo irmãos, por isso as mães também tem muito carinho pelo filhos uma da outra. Márcia ainda pediu para que Gustavo continue se cuidando e se alimentando bem para se recuperar logo.

Na manhã deste domingo, dia 28, o perfil do ator mirim compartilhou já a campanha de arrecadação de dinheiro para poder realizar o sonho de Eduardo. Com um texto tocante, o ator relembrou como era a personalidade do amiguinho e exaltou suas atitudes.

Eu [Gustavo] e o Eduardo sempre fomos muito amigos... Amigo irmão. Compartilhávamos nossas mães. Sempre admirei ele porque ele era muito responsável, com 13 anos era o homem da casa. Cuidava de tudo na casa para sua mãe trabalhar. Arrumava os irmãos pra ir pra escola, levava na escola e depois ia estudar. Dava comida, arrumava casa. Sempre falava pra mãe que logo ia trabalhar, ser jovem aprendiz pra ajudar a mãe comprar uma casa e não ter que pagar aluguel. [...] Acredito que essa fatalidade era o dia do Eduardo partir, sua missão foi cumprida e Deus me escolheu pra estar ao lado dele para ajudá-lo nessa última missão, que é dar tranquilidade para sua mãe não precisar pagar mais aluguel. Por isso peço vamos continuar com essa corrente do bem, com essa vaquinha pra ajudar a Márcia e seus filhos terem um cantinho para viver em paz.