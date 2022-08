Ganso afirma que empate com Palmeiras não compromete título para o Fluminense

28/08/2022 | 08:48



O Fluminense não conseguiu diminuir a diferença de oito para cinco pontos em relação ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas o time tricolor parece não ter "jogado a toalha" após o empate por 1 a 1 no Maracanã no sábado (27). Paulo Henrique Ganso, muito elogiado por suas atuações recentes, garantiu que o empate não compromete as pretensões do Flu e lamentou algumas chances perdidas.

"O empate não compromete nossas pretensões pelo título, ainda tem muitas rodadas, a gente vai buscar o Palmeiras, que está na primeira colocação. É uma equipe muito bem treinada, mas conseguimos demonstrar nosso futebol. Uma pena pelas bolas na trave, chances criadas, uma pena a gente não sair com os três pontos. Apesar das dificuldades de chegar pelo meio, a gente conseguiu encontrar formas pelas beiradas de chegar na defesa deles. Foi um grande jogo para as duas equipes", disse o camisa 10.

Fernando Diniz reforçou a mensagem do meia mais tarde, durante a entrevista coletiva. O treinador disse que o Fluminense teve as melhores chances e ainda elogiou bastante a torcida, que tem marcado presença nos jogos em casa e também fora. No sábado, o público presente no Maracanã foi de 45.278 pessoas.

"Jogamos bem na quarta, todo mundo se sentiu triste depois. Hoje (sábado, 27) a equipe jogou com alma valente. Tentamos, tivemos as melhores chances para fazer o 2 a 1, até o 3 a 1. Infelizmente, a bola não entrou. A gente tem que saber reconhecer isso. A torcida reconheceu, tem dado show. Comparecido sempre em grande número", disse o treinador.

Diniz também deixa viva a esperança de título tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. "Mantiveram a diferença, o campeonato está em aberto. Não podemos desconsiderar a vantagem deles, é uma equipe consistente, mas tem muito jogo pela frente. Vamos fazer nosso melhor e ver o que acontece."

"Temos que continuar jogando. Existe a possibilidade? Sempre tem, como eles têm a maior chance pela vantagem para conquistar o Brasileiro e a Libertadores. É um jogo. A equipe tem jogado de forma consistente na maior parte dos jogos. Não teve um jogo específico, foram alguns jogos que deixamos escapar pontos importantes, que hoje fazem com que essa distância seja de oito pontos. Temos que continuar trabalhando forte, melhorar a equipe para aumentar nossas chances", finalizou o treinador.

O Fluminense terá dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de fazer o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. No próximo sábado, o time carioca visita o Athletico Paranaense em Curitiba. Depois o clube tricolor jogará em casa contra o Fortaleza, no sábado, dia 10 de setembro.