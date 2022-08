Ana Carolina defende mais recursos às entidades sociais

Da Redação



28/08/2022 | 00:01



A ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que é candidata a deputada estadual na eleição de outubro, fez agenda ontem de manhã na Capital, quando conversou com educadores sociais e conheceu o trabalho desenvolvido pela entidade social Bom Jesus. “A cada encontro, a certeza que a Assembleia Legislativa precisa de uma deputada comprometida com o social. É preciso desburocratizar a legislação e garantir emendas parlamentares para as entidades sociais”, afirmou Ana Carolina, firmando compromisso com ações sobre políticas sociais, caso conquiste uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Para Zacarias Camelo, fundador da entidade Bom Jesus, os programas desenvolvidos por Ana Carolina Serra em Santo André precisam ganhar os municípios paulistas. “A Ana transformou o trabalho social em Santo André, fortalecendo as entidades e exportando programas modernos e idealizados através do diálogo com a população. Temos que apoiar e votar em pessoas comprometidas com a população que mais precisa”, destacou o dirigente da entidade. No início da tarde, Ana Carolina participou de encontro com educadores da Zona Leste.

“Esse bate papo veio comprovar o que falei mais cedo, política social deve ser construída com a participação da população. De nada adianta programas que não tenham como base os anseios e necessidades da comunidade”, disse Ana Carolina. “"Defendo o diálogo e a troca de experiências para uma São Paulo mais solidária. Na Assembleia Legislativa, o meu mandato será participativo. É o meu compromisso”, disse a candidata do Cidadania.

Ainda ontem, Ana Carolina esteve em São Bernardo e se reuniu com lideranças, ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tenta a reeleição, para apresentar propostas de desenvolvimento social e econômico, especialmente no Jardim Calux.