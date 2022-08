Obituário - 29 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Maria Isabel Rossini Rodrigues, 98. Natural do Rio das Pedras (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mário Lavecchia, 89. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Memorial Phoenix.

Terezinha de Jesus Ramos, 89. Naturalde Frei Miguelinho (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Siloé Antonio Francisco, 83. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Glória Oliveira, 77. Natural do Recife (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Bereta, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério do Carmo 1, em São Paulo, Capital.

Solange Aparecida Coelho Eid, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Parque da Cantareira, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

Higina Pissi Vicentini, 86. Natural de Lindóia (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto José Martins, 83. Natural de Candeal (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Aparecida dos Santos Elói, 80. Natural de Álvares Carvalho (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Fernando de Lima, 80. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Arlindo Francoso, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Vandete Maria da Conceição Gomes, 75. Natural de Maragogi (AL). Residia no Parque Esmeralda, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Florisvaldo Rodrigues Alves, 72. Natural de Itabirito (MG). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Maria Helena Paosi, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos Rodrigues, 70. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Zaíra Braga Jocelino, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Roberto de Freitas, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Elaine Aparecida Lima, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

André Luiz de Oliveira, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maria Magdalena Garcia, 87. Natural de São Joao da Boa Vista (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Mitsuo Matsubara, 93. Natural do Japão. Residia no Centro de Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Leonor Montezano Ribeiro, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Mercedes Sanches Mendez, 81. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Thenard Silva Maia, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Lopes Salustiano, 72. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Moisés Machado, 71. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

José Dias Neto, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campos Elíseos, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Adão Dominicio Januário, 62. Natural de Correntes (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.



M A U Á

Carolina de Assis Pires, 93. Natural de Ubá (MG). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Renato Levi das Chagas, 86. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



RIBEIRÃO PIRES

Francisco Lopes de Lucena, 85. Natural de Princesa (Paraíba). Residia no Recanto Suíço, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.